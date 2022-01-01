Similarweb Löner

Företagskatalog
Similarwebs löner varierar från $65,553 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $204,000 för en Managementkonsult i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Similarweb. Senast uppdaterad: 9/2/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $111K

Dataingenjör

Datavetare
Median $112K
Produktchef
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Dataanalytiker
Median $65.6K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $133K
Affärsanalytiker
$76.1K
Grafisk designer
$96K
Managementkonsult
$204K
Marknadsföring
$77K
Produktdesigner
$201K
Försäljning
$96.1K
The highest paying role reported at Similarweb is Managementkonsult at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $204,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Similarweb is $100,412.

