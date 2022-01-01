Silicon Labs Löner

Silicon Labss löneintervall sträcker sig från $50,868 i total kompensation per år för en Chef för mjukvaruutveckling på den nedre änden till $301,500 för en Teknisk programchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Silicon Labs . Senast uppdaterad: 8/25/2025