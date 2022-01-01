Företagskatalog
Silicon Labs
Silicon Labs Löner

Silicon Labss löneintervall sträcker sig från $50,868 i total kompensation per år för en Chef för mjukvaruutveckling på den nedre änden till $301,500 för en Teknisk programchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Silicon Labs. Senast uppdaterad: 8/25/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $135K
Maskinvaruingenjör
Median $150K

ASIC-ingenjör

Affärsutveckling
$194K

IT-teknolog
$94.5K
Produktdesigner
$89.7K
Produktchef
$146K
Projektledare
$221K
Försäljning
$102K
Cybersäkerhetsanalytiker
$165K
Chef för mjukvaruutveckling
$50.9K
Teknisk programchef
$302K
Intjäningsschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Silicon Labs omfattas RSUs av ett 3-årigt intjäningsschema:

  • 33% tjänar in i 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% tjänar in i 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% tjänar in i 3rd-ÅR (33.00% årligen)

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Silicon Labs är Teknisk programchef at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $301,500. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Silicon Labs är $145,725.

Andra resurser