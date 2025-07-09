Företagskatalog
Signode
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Signode Löner

Signodes löneintervall sträcker sig från $14,262 i total kompensation per år för en Cybersäkerhetsanalytiker på den nedre änden till $119,207 för en Lösningsarkitekt på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Signode. Senast uppdaterad: 8/21/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Revisor
$56.8K
Cybersäkerhetsanalytiker
$14.3K
Lösningsarkitekt
$119K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Signode est Lösningsarkitekt at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $119,207. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Signode est de $56,769.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Signode

Relaterade företag

  • Dropbox
  • DoorDash
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Se alla företag ➜

Andra resurser