Sigmoid
Sigmoid Löner

Sigmoids löneintervall sträcker sig från $22,403 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $70,369 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Sigmoid. Senast uppdaterad: 8/22/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $22.4K

Dataingenjör

Datavetare
Median $38.9K
Dataanalytiker
$23K

Chef för datavetenskap
$65.1K
Chef för mjukvaruutveckling
$70.4K
FAQ

The highest paying role reported at Sigmoid is Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $70,369. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sigmoid is $38,939.

