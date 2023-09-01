Sigma Software Löner

Sigma Softwares löneintervall sträcker sig från $8,358 i total kompensation per år för en Rekryterare på den nedre änden till $89,550 för en Civilingenjör på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Sigma Software . Senast uppdaterad: 8/22/2025