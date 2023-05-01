Sight Machine Löner

Sight Machines löneintervall sträcker sig från $137,685 i total kompensation per år för en Lösningsarkitekt på den nedre änden till $205,800 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Sight Machine . Senast uppdaterad: 8/22/2025