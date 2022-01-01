Företagskatalog
SiFive
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

SiFive Löner

SiFives löneintervall sträcker sig från $61,777 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $198,990 för en Elektroingenjör på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på SiFive. Senast uppdaterad: 8/22/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Maskinvaruingenjör
Median $79K
Mjukvaruutvecklare
Median $61.8K
Elektroingenjör
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Teknisk skribent
$92.5K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På SiFive omfattas Options av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att interagera med anställda från olika företag, få karriärråd och mer.

Besök nu!

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på SiFive är Elektroingenjör at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $198,990. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på SiFive är $85,747.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för SiFive

Relaterade företag

  • Mastercard
  • Jumio
  • DroneDeploy
  • Onit
  • Veritas Technologies
  • Se alla företag ➜

Andra resurser