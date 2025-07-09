Företagskatalog
Siemens Plm Software
Siemens Plm Software Löner

Siemens Plm Softwares löneintervall sträcker sig från $45,792 i total kompensation per år för en Maskinvaruingenjör på den nedre änden till $221,100 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Siemens Plm Software. Senast uppdaterad: 8/22/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $120K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Maskinvaruingenjör
$45.8K
Maskiningenjör
$65.3K

Produktchef
$221K
Programchef
$183K
Försäljning
$159K
Chef för mjukvaruutveckling
$204K
Lösningsarkitekt
$164K
FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Siemens Plm Software ialah Produktchef at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $221,100. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Siemens Plm Software ialah $161,308.

