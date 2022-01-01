Shopee Löner

Shopees löner varierar från $13,594 i total ersättning per år för en Affärsutveckling i den lägre delen till $231,746 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Shopee . Senast uppdaterad: 9/19/2025