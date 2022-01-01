Företagskatalog
Shopee Löner

Shopees löner varierar från $13,594 i total ersättning per år för en Affärsutveckling i den lägre delen till $231,746 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Shopee. Senast uppdaterad: 9/19/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend-Mjukvaruingenjör

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

AI-Ingenjör

Produktchef
Median $74.9K
Dataanalytiker
Median $57K

Affärsanalytiker
Median $75.8K
Affärsutveckling
Median $13.6K
Datavetare
Median $91.2K
Produktdesigner
Median $49.1K
Teknisk programchef
Median $74.8K

Teknisk Projektledare

Personalresurser
Median $54.8K
Finansanalytiker
Median $60K
Marknadsföring
Median $44.5K
Projektledare
Median $38.7K
Rekryterare
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Revisor
$49.8K
Affärsoperationer
$46.9K
Chef för affärsoperationer
$44.7K
Geologisk ingenjör
$174K
Grafisk designer
$71.2K
Informationsteknolog (IT)
$44.2K
Juridik
$98K
Försäljning
$41.3K
Chef för mjukvaruingenjörer
$225K
UX-forskare
$102K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Shopee omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Shopee är Mjukvaruingenjör at the Senior Expert Software Engineer level med en årlig total ersättning på $231,746. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Shopee är $70,340.

Andra resurser