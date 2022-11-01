ShopBack Löner

ShopBacks löner varierar från $15,900 i total ersättning per år för en UX-forskare i den lägre delen till $388,746 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ShopBack . Senast uppdaterad: 9/19/2025