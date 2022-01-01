Shipt Löner

Shipts löner varierar från $41,078 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $362,875 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Shipt . Senast uppdaterad: 9/19/2025