Företagskatalog
Shipt
Shipt Löner

Shipts löner varierar från $41,078 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $362,875 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Shipt. Senast uppdaterad: 9/19/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend-Mjukvaruingenjör

Datavetare
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Produktchef
Median $147K

Produktdesigner
Median $110K

UX-Designer

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $195K
Revisor
$128K
Affärsanalytiker
$76.9K
Kundservice
$41.1K
Informationsteknolog (IT)
Median $88.2K
Produktdesignchef
$201K
Programchef
$167K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $170K
Lösningsarkitekt
$99.1K
Teknisk programchef
$121K
UX-forskare
$162K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Shipt är Datavetare at the L5 level med en årlig total ersättning på $362,875. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Shipt är $152,898.

