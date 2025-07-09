Shiprocket Löner

Shiprockets löner varierar från $6,676 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $65,083 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Shiprocket . Senast uppdaterad: 9/18/2025