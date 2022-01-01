Företagskatalog
Shippo
Shippo Löner

Shippos löner varierar från $94,525 i total ersättning per år för en Rekryterare i den lägre delen till $326,360 för en Affärsoperationer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Shippo. Senast uppdaterad: 9/18/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $180K

Backend-Mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $220K
Affärsoperationer
$326K

Chef för affärsoperationer
$198K
Juridik
$171K
Produktdesigner
$196K
Produktchef
$196K
Rekryterare
$94.5K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Shippo omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Shippo är Affärsoperationer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $326,360. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Shippo är $196,015.

