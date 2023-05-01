ShiftKey Löner

ShiftKeys löner varierar från $73,975 i total ersättning per år för en Cybersecurity Analyst i den lägre delen till $176,000 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ShiftKey . Senast uppdaterad: 10/26/2025