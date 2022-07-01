Shift5 Löner

Shift5s löner varierar från $175,272 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $335,921 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Shift5 . Senast uppdaterad: 11/30/2025