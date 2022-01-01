Shield AI Löner

Shield AIs löner varierar från $100,000 i total ersättning per år för en Hårdvaruingenjör i den lägre delen till $391,950 för en Chef för affärsoperationer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Shield AI . Senast uppdaterad: 10/14/2025