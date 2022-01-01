Företagskatalog
Shield AI
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Shield AI Löner

Shield AIs löner varierar från $100,000 i total ersättning per år för en Hårdvaruingenjör i den lägre delen till $391,950 för en Chef för affärsoperationer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Shield AI. Senast uppdaterad: 10/14/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Hårdvaruingenjör
Median $100K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $289K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Rymd- och flygteknikingenjör
$166K
Chef för affärsoperationer
$392K
Affärsutveckling
$130K
Datavetare
$382K
Maskiningenjör
$105K
Produktchef
$182K
Rekryterare
$161K
Teknisk programchef
$182K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Shield AI omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Shield AI är Chef för affärsoperationer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $391,950. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Shield AI är $165,408.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Shield AI

Relaterade företag

  • Virtusa
  • Sauce Labs
  • MasterControl
  • NetSPI
  • Mastercard
  • Se alla företag ➜

Andra resurser