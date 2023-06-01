Shibumi Löner

Shibumis löner varierar från $85,425 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $298,500 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Shibumi . Senast uppdaterad: 11/30/2025