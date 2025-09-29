Företagskatalog
SES Satellites
SES Satellites Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på SES Satellites uppgår till $111K per year för 9. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $127K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för SES Satellitess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
8
Junior Engineer(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
9
Engineer
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på SES Satellites?

Vanliga frågor

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Mjukvaruingenjör در SES Satellites in United States برابر کل دستمزد سالانه $194,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در SES Satellites برای نقش Mjukvaruingenjör in United States برابر $120,000 است.

