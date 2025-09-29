Företagskatalog
Servus Credit Union
  Löner
  Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Servus Credit Union Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Canada på Servus Credit Union uppgår till CA$152K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Servus Credit Unions totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Medianpaket
company icon
Servus Credit Union
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Totalt per år
CA$152K
Nivå
L3
Grundlön
CA$132K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$20.3K
År på företaget
10 År
Års erfarenhet
13 År
Vilka är karriärnivåerna på Servus Credit Union?

CA$226K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Servus Credit Union in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$207,182. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Servus Credit Union för Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$152,242.

