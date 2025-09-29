Företagskatalog
ServiceTitan
ServiceTitan Chef för mjukvaruingenjörer Löner

Chef för mjukvaruingenjörer-ersättning in United States på ServiceTitan uppgår till $456K per year för Director. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $395K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ServiceTitans totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$456K
$276K
$125K
$55.1K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På ServiceTitan omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på ServiceTitan in United States ligger på en årlig total ersättning på $737,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ServiceTitan för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in United States är $389,000.

