Chef för mjukvaruingenjörer-ersättning in United States på ServiceTitan uppgår till $456K per year för Director. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $395K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ServiceTitans totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$456K
$276K
$125K
$55.1K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På ServiceTitan omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)