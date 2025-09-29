Produktchef-ersättning in United States på ServiceTitan uppgår till $182K per year för Product Manager. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $194K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ServiceTitans totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Product Manager
$182K
$175K
$0
$6.9K
Senior Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På ServiceTitan omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)