Teknisk programchef-ersättning in United States på ServiceNow varierar från $153K per year för IC2 till $467K per year för IC6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $178K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ServiceNows totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$153K
$134K
$13.3K
$6.1K
IC3
$189K
$137K
$45K
$7K
IC4
$270K
$161K
$93.3K
$16K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På ServiceNow omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
