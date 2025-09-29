Företagskatalog
Chef för mjukvaruingenjörer-ersättning in India på ServiceNow varierar från ₹8.92M per year för M3 till ₹15.23M per year för M5. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹9.91M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ServiceNows totala ersättningspaket.

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
M2
Dev Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
Dev Manager
₹8.92M
₹5.02M
₹3.3M
₹606K
M4
Dev Sr. Manager
₹11.08M
₹6.73M
₹3.18M
₹1.17M
M5
Dev Director
₹15.23M
₹7.9M
₹6.28M
₹1.04M
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På ServiceNow omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På ServiceNow omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På ServiceNow omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på ServiceNow in India ligger på en årlig total ersättning på ₹15,227,185. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ServiceNow för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in India är ₹10,751,135.

