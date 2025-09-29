ServiceNow Chef för mjukvaruingenjörer Löner

Chef för mjukvaruingenjörer-ersättning in India på ServiceNow varierar från ₹8.92M per year för M3 till ₹15.23M per year för M5. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹9.91M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ServiceNows totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus M2 Dev Lead ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- M3 Dev Manager ₹8.92M ₹5.02M ₹3.3M ₹606K M4 Dev Sr. Manager ₹11.08M ₹6.73M ₹3.18M ₹1.17M M5 Dev Director ₹15.23M ₹7.9M ₹6.28M ₹1.04M Visa 1 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig Alternativ 1 Alternativ 2 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På ServiceNow omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis ) 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På ServiceNow omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis ) 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På ServiceNow omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

Vad är intjänandeschema på ServiceNow ?

