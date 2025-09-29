Försäljning-ersättning in United States på ServiceNow varierar från $96.5K per year för IC1 till $286K per year för IC6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $188K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ServiceNows totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
IC1
$83K
$67K
$0
$16K
IC2
$100K
$100K
$0
$0
IC3
$162K
$142K
$12K
$8.5K
IC4
$151K
$128K
$15.2K
$8.6K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På ServiceNow omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
