Servian
  Löner
  Lösningsarkitekt

  Alla Lösningsarkitekt löner

Servian Lösningsarkitekt Löner

Medianersättningspaketet för Lösningsarkitekt in Australia på Servian uppgår till A$155K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Servians totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Medianpaket
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Totalt per år
A$155K
Nivå
L3
Grundlön
A$155K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
11 År
Vilka är karriärnivåerna på Servian?

A$249K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Lösningsarkitekt på Servian in Australia ligger på en årlig total ersättning på A$220,503. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Servian för Lösningsarkitekt rollen in Australia är A$155,400.

Andra resurser