Sendbird
Sendbird IT-teknolog Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för IT-teknolog på Sendbird varierar från ₩41.81M till ₩57.06M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sendbirds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Sendbird omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en IT-teknolog på Sendbird ligger på en årlig total ersättning på ₩57,063,840. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Sendbird för IT-teknolog rollen är ₩41,814,021.

