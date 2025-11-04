Företagskatalog
Senao Networks
Senao Networks Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Taiwan på Senao Networks uppgår till NT$794K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Senao Networkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Medianpaket
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Totalt per år
NT$794K
Nivå
hidden
Grundlön
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
2-4 År
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Senao Networks in Taiwan ligger på en årlig total ersättning på NT$1,416,754. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Senao Networks för Mjukvaruingenjör rollen in Taiwan är NT$793,903.

