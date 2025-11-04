Företagskatalog
Senacor Technologies
Senacor Technologies Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Germany på Senacor Technologies uppgår till €60.3K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Senacor Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Medianpaket
Senacor Technologies
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Totalt per år
€60.3K
Nivå
Senior
Grundlön
€56.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.7K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Senacor Technologies?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Senacor Technologies in Germany ligger på en årlig total ersättning på €103,819. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Senacor Technologies för Mjukvaruingenjör rollen in Germany är €61,762.

