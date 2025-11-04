Företagskatalog
Semtech
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Semtech Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Semtech uppgår till ₹4.14M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Semtechs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Medianpaket
company icon
Semtech
Staff Engineer
Pune, MH, India
Totalt per år
₹4.14M
Nivå
L4
Grundlön
₹3.53M
Stock (/yr)
₹260K
Bonus
₹353K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Semtech?
+₹5.02M
+₹5.02M
+₹7.71M
+₹7.71M
+₹1.73M
+₹1.73M
+₹3.03M
+₹3.03M
+₹1.91M
+₹1.91M
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Semtech in India ligger på en årlig total ersättning på ₹9,744,066. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Semtech för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹4,143,943.

Andra resurser