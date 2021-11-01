Företagskatalog
Sempra
Sempra Löner

Sempras löner varierar från $87,636 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $223,875 för en Maskiningenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Sempra. Senast uppdaterad: 10/26/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Revisor
$135K
Affärsanalytiker
$119K
Dataanalytiker
$87.6K

Elektroingenjör
$108K
Maskiningenjör
$224K
Projektledare
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Mjukvaruingenjör
$124K
Teknisk programchef
$181K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Sempra är Maskiningenjör at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $223,875. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Sempra är $123,970.

Andra resurser