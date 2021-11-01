Sempra Löner

Sempras löner varierar från $87,636 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $223,875 för en Maskiningenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Sempra . Senast uppdaterad: 10/26/2025