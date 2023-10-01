Semgrep Löner

Semgreps löner varierar från $120,600 i total ersättning per år för en Cybersecurity Analyst i den lägre delen till $180,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Semgrep . Senast uppdaterad: 10/26/2025