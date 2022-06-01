Företagskatalog
SEI Löner

SEIs löner varierar från $65,097 i total ersättning per år för en Finansanalytiker i den lägre delen till $194,025 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på SEI. Senast uppdaterad: 10/25/2025

Revisor
$65.1K
Datavetare
$194K
Finansanalytiker
$65.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Information Technologist (IT)
$175K
Managementkonsult
$149K
Produktchef
$112K
Mjukvaruingenjör
$154K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på SEI är Datavetare at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $194,025. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SEI är $149,250.

