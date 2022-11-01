Företagskatalog
SEI Investments
SEI Investments Löner

SEI Investmentss löner varierar från $24,556 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $155,000 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på SEI Investments. Senast uppdaterad: 10/25/2025

Affärsanalytiker
Median $100K
Produktchef
Median $155K
Mjukvaruingenjör
Median $24.6K

Revisor
$74.6K
Administrativ assistent
$42.9K
Affärsoperationer
$49.2K
Finansanalytiker
$50K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på SEI Investments är Produktchef med en årlig total ersättning på $155,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SEI Investments är $49,980.

Andra resurser