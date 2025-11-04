Företagskatalog
Seeloz
Seeloz Datavetare Löner

Medianersättningspaketet för Datavetare in United States på Seeloz uppgår till $140K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Seelozs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Medianpaket
Seeloz
Senior Data Scientist
Austin, TX
Totalt per år
$140K
Nivå
-
Grundlön
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Seeloz?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Seeloz in United States ligger på en årlig total ersättning på $155,250. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Seeloz för Datavetare rollen in United States är $140,000.

