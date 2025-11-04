Företagskatalog
Securonix
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Securonix Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Securonix uppgår till ₹1.04M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Securonixs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Medianpaket
company icon
Securonix
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.04M
Nivå
L1
Grundlön
₹1.04M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
1 År
Vilka är karriärnivåerna på Securonix?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Securonix in India ligger på en årlig total ersättning på ₹3,825,005. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Securonix för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹1,041,355.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Securonix

Relaterade företag

  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Quick Base
  • Interactions
  • CloudPassage
  • Se alla företag ➜

Andra resurser