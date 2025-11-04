Företagskatalog
Security Compass
  • Löner
  • Chef för mjukvaruutveckling

  • Alla Chef för mjukvaruutveckling löner

Security Compass Chef för mjukvaruutveckling Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in Canada på Security Compass uppgår till CA$181K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Security Compasss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Medianpaket
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$181K
Nivå
L3
Grundlön
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.6K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
11 År
Vilka är karriärnivåerna på Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Security Compass in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$183,708. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Security Compass för Chef för mjukvaruutveckling rollen in Canada är CA$180,881.

Andra resurser