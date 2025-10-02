Företagskatalog
Scotiabank
Scotiabank Teknisk programchef Löner i Greater Toronto Area

Medianersättningspaketet för Teknisk programchef in Greater Toronto Area på Scotiabank uppgår till CA$126K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Scotiabanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Scotiabank
Technical Program Manager
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$126K
Nivå
L8
Grundlön
CA$126K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
5-10 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Scotiabank?

CA$225K

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Teknisk programchef på Scotiabank in Greater Toronto Area ligger på en årlig total ersättning på CA$295,971. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Scotiabank för Teknisk programchef rollen in Greater Toronto Area är CA$158,413.

Andra resurser