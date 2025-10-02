Chef för mjukvaruingenjörer-ersättning in Greater Toronto Area på Scotiabank varierar från CA$126K per year till CA$181K. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Toronto Area uppgår till CA$138K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Scotiabanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
