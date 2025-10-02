Scotiabank Mjukvaruingenjör Löner i Greater Toronto Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Toronto Area på Scotiabank varierar från CA$90.2K per year för L6 till CA$184K per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Toronto Area uppgår till CA$120K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Scotiabanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L6 ( Instegsnivå ) CA$90.2K CA$85.4K CA$1.6K CA$3.2K L7 CA$117K CA$109K CA$1.6K CA$6.3K L8 CA$139K CA$126K CA$2.9K CA$10.1K L9 CA$184K CA$154K CA$7.4K CA$23.2K

