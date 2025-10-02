Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Toronto Area på Scotiabank varierar från CA$90.2K per year för L6 till CA$184K per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Toronto Area uppgår till CA$120K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Scotiabanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
