Mjukvaruingenjör-ersättning in Colombia på Scotiabank varierar från COP 184.06M per year för L6 till COP 130.87M per year för L7. Det yearliga medianersättningspaketet in Colombia uppgår till COP 130.15M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Scotiabanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
