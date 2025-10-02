Företagskatalog
Scotiabank Produktchef Löner i Greater Toronto Area

Produktchef-ersättning in Greater Toronto Area på Scotiabank varierar från CA$116K per year för L7 till CA$141K per year för L8. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Toronto Area uppgår till CA$124K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Scotiabanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Scotiabank in Greater Toronto Area ligger på en årlig total ersättning på CA$145,609. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Scotiabank för Produktchef rollen in Greater Toronto Area är CA$127,772.

