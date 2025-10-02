Företagskatalog
Scotiabank
  • Löner
  • Affärsanalytiker

  • Alla Affärsanalytiker löner

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Affärsanalytiker Löner i Greater Toronto Area

Affärsanalytiker-ersättning in Greater Toronto Area på Scotiabank varierar från CA$87.3K per year för L6 till CA$134K per year för L8. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Toronto Area uppgår till CA$99.1K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Scotiabanks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Scotiabank in Greater Toronto AreaAffärsanalytiker最高薪酬方案，年度總薪酬為CA$142,041。
ScotiabankAffärsanalytiker職位 in Greater Toronto Area年度總薪酬中位數為CA$96,688。

