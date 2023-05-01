SCORE Löner

SCOREs löner varierar från $60,992 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $187,926 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på SCORE . Senast uppdaterad: 9/2/2025