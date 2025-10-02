Företagskatalog
Schibsted
Schibsted Mjukvaruingenjör Löner i Greater Oslo Region

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Oslo Region på Schibsted uppgår till NOK 782K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Schibsteds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Totalt per år
NOK 782K
Nivå
Senior
Grundlön
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Schibsted?

NOK 1.62M

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Schibsted in Greater Oslo Region ligger på en årlig total ersättning på NOK 913,744. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Schibsted för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Oslo Region är NOK 782,078.

