Scandit
Scandit Mjukvaruingenjör Löner i Greater Zurich Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Zurich Area på Scandit uppgår till CHF 136K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Scandits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Totalt per år
CHF 136K
Nivå
L3
Grundlön
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 5.1K
År på företaget
5-10 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Scandit?

CHF 134K

Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Scandit in Greater Zurich Area ligger på en årlig total ersättning på CHF 146,053. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Scandit för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Zurich Area är CHF 137,243.

