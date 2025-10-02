Företagskatalog
Scaler Academy
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Affärsutveckling

  • Alla Affärsutveckling löner

  • Greater Bengaluru

Scaler Academy Affärsutveckling Löner i Greater Bengaluru

Medianersättningspaketet för Affärsutveckling in Greater Bengaluru på Scaler Academy uppgår till ₹845K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Scaler Academys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹845K
Nivå
hidden
Grundlön
₹845K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Scaler Academy?

₹13.94M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Affärsutveckling erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsutveckling på Scaler Academy in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹1,185,361. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Scaler Academy för Affärsutveckling rollen in Greater Bengaluru är ₹1,053,641.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Scaler Academy

Relaterade företag

  • PayPal
  • Dropbox
  • Roblox
  • Intuit
  • Microsoft
  • Se alla företag ➜

Andra resurser