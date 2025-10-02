Företagskatalog
Scale AI
Scale AI Mjukvaruingenjör Löner i San Francisco Bay Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in San Francisco Bay Area på Scale AI varierar från $203K per year för L3 till $405K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $224K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Scale AIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
(Instegsnivå)
$203K
$152K
$49.2K
$2.2K
L4
$262K
$188K
$71.4K
$2.5K
L5
$405K
$210K
$195K
$812
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 2 Fler nivåer
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Scale AI omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Inkluderade titlar

Maskininlärningsingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Scale AI in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $405,082. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Scale AI för Mjukvaruingenjör rollen in San Francisco Bay Area är $226,240.

Andra resurser