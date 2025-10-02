Mjukvaruingenjör-ersättning in San Francisco Bay Area på Scale AI varierar från $203K per year för L3 till $405K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $224K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Scale AIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
$203K
$152K
$49.2K
$2.2K
L4
$262K
$188K
$71.4K
$2.5K
L5
$405K
$210K
$195K
$812
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Scale AI omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
