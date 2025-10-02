Scale AI Projektledare Löner i San Francisco Bay Area

Projektledare-ersättning in San Francisco Bay Area på Scale AI varierar från $122K per year för L3 till $312K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $120K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Scale AIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp Options På Scale AI omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis ) 5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Vad är intjänandeschema på Scale AI ?

