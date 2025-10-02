Företagskatalog
Scale AI
Scale AI Affärsoperationer Löner i San Francisco Bay Area

Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$172K - $200K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$152K$172K$200K$220K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

$160K

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Scale AI omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsoperationer på Scale AI in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $220,150. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Scale AI för Affärsoperationer rollen in San Francisco Bay Area är $151,700.

Andra resurser