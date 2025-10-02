Företagskatalog
Scalable Capital
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Munich Metro Region

Scalable Capital Mjukvaruingenjör Löner i Munich Metro Region

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Munich Metro Region på Scalable Capital uppgår till €74.7K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Scalable Capitals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Scalable Capital
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Totalt per år
€74.7K
Nivå
Mid
Grundlön
€74.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Scalable Capital?

€142K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Mjukvaruingenjör v Scalable Capital in Munich Metro Region predstavuje ročnú celkovú odmenu €116,441. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Scalable Capital pre pozíciu Mjukvaruingenjör in Munich Metro Region je €74,656.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Scalable Capital

Relaterade företag

  • N26
  • Trade Republic
  • OCC
  • Qontigo
  • Adyen
  • Se alla företag ➜

Andra resurser